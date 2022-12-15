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كأفضل مركز اتصال وخدمة عملاء

التنفيذي تحصد 3 جوائز عالمية في مجال تجربة الضيوف

2022-12-15 الساعة 12:36
التنفيذي تحصد 3 جوائز عالمية في مجال تجربة الضيوف
المواطن - فريق التحرير

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حققت شركة “التنفيذي” المركز الأول في 3 جوائز على مستوى العالم كأفضل مركز اتصال وخدمة عملاء وكاستخدام لقنوات التواصل الاجتماعي لتجربة الضيوف، المقدمة من Contact Center World، وذلك بعد حصول “التنفيذي” على مراتب متقدمة أيضًا لذات الفئات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا خلال العام الحالي.

حفل افتراضي

وأعلنت منظمة (Contact Center World ) خلال حفل تم عقده افتراضيًّا ضمن 2000 جهة منافسة بحضور ممثلي من الدول المشاركة في مالطا، وذلك نظير تقديمها لتجارب مميّزة في تجربة الضيوف عبر استخدام قنوات مُعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تُعد أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها في التحول الرقمي مما يسهل على الضيوف الحصول على الخدمات وإتمام كافة الإجراءات بكل يسر وسهولة يأتي من بينها خدمة الضيوف التفاعلية عبر تطبيق الواتساب وتويتر ومركز الاتصال الموحّد للعناية بالضيوف (8001202222)، والتفاعل المستمر مع الضيوف عبر القنوات الإلكترونية المتعددة، وتحقيق مستويات إيجابية في رضا الضيوف بهدف إثراء تجربة سفرهم عبر صالات “التنفيذي” في مختلف مطارات المملكة.

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إنجازات

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “التنفيذي” الأستاذ جلبان بن محمد الجلبان، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على رؤية “التنفيذي” بأن تكون المركز الأول في إدارة وتشغيل صالات كبار الشخصيات والخدمات التنفيذية على مستوى العالم، ولاهتمامها المتواصل بتجربة الضيوف وفقًا لأفضل وأعلى معايير الجودة والكفاءة. وعبر عن اعتزازه بحصول الشركة على المركز الأول في كافة الفئات في مجال خدمة الضيوف التي تعكس التوجه الإستراتيجي في تحقيق الريادة والتميز في تجربة الضيوف.

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