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سيتم فصلهما في القريب العاجل

التوأم السيامي النيجيري يواصل إجراء الفحوصات الطبية

2022-12-14 الساعة 4:07
التوأم السيامي النيجيري يواصل إجراء الفحوصات الطبية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مراحل إجراء الفحوصات الطبية للتوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة اللذين وصلا الخميس الماضي من نيجيريا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ للنظر في إمكانية إجراء عملية الفصل.

وحسب ما ذكره مراسل “العربية”، أكد الدكتور محمد النمشان رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي، أن العلامات الحيوية والفحوصات الأولية للتوأم جيدة، وسوف يتم فصلهما في القريب العاجل خلال الفترة المقبلة.

نقل عاجل

وكان التوأم السيامي وصل الخميس الماضي، قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، حيث نُقلا فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

شكر وعرفان

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد أكد أن هذه المبادرات تجسد إنسانية المملكة العربية السعودية التي بلغ مداها العالم أجمع، رافعًا الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على ما يوليانه من دعم واهتمام للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.

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