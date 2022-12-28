الثلوج تغطيها.. الكويت تعيش أجواء أوروبا في حدث نادر

شهدت الكويت أمس الثلاثاء، حدثًا نادرًا لم تر مثله بتاريخها، وهي مشاهد سقوط “البَرَد” الذي تحول إلى ثلوج تراكمت وغطت بعض الشوارع والمركبات في مناطق متفرقة من البلاد.

حدث نادر

ووصفت صحيفة “القبس” الكويتية، هذا المشهد بأنه “نادر”، حيث أدخل البهجة والسرور على قلوب السكان، الذين خرجوا للاستمتاع بهذه الأجواء التاريخية بالتزامن مع هطول أمطار متفاوتة.

وعلى الرغم مما سببته الأمطار والبَرَد في إرباك حركة المرور، خاصة بالمنطقة الجنوبية التي عانت من تجمعات كبيرة للمياه والثلوج، إلا أن الكثيرين لم يفوتوا الفرصة وخرجوا للاستمتاع بهذه اللحظات التي تشبه أجواء أوروبا.

منخفض سوداني

من جهته، قال خبير الأرصاد الجوية بالكويت عادل السعدون، إن الأمطار الغزيرة، جاءت نتيجة منخفض سوداني مرّ على البحر الأحمر والجزيرة العربية ووصل الكويت.

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، أوضح السعدون أن البَرَد يأتي من سقوط الأمطار في أجواء حارة، مع وجود كتل هواء باردة تقوم برفع قطرات المطر إلى الأعلى فتتجمد، وتنزل كحبيبات ثلج، متوقعًا أن يكون طقس الخميس مشمسًا لكن باردًا.

وفي السياق، قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، إن أمطار الثلاثاء، جاءت نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، كان مصحوبًا بكتلة هوائية دافئة ورطبة، وتزامن مع وجود منخفض آخر في طبقات الجو العليا.

وأوضح أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، تتخللها سحب ركامية مع هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة.

أعلى منسوب أمطار

فيما كشفت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني أن أعلى منسوب أمطار شهدته منطقة الأحمدي، بمعدل 52 ملم، فيما اشتد البرد ليلًا بحرارة بلغت 8 درجات.