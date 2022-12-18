الثلوج تلغي وتؤجل 63 رحلة جوية في موسكو

تم تأجيل أكثر من 50 رحلة جوية وإلغاء نحو 13 في مطارات موسكو؛ وذلك بسبب العاصفة الثلجية القوية التي تضرب العاصمة منذ أيام، وفقًا لما كشفته شركة ياندكس الروسية، اليوم الأحد.

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وتأجلت 20 رحلة في مطار فنوكوفو وتم إلغاء 9 رحلات، كما تم تأجيل نحو 22 رحلة في دوموديدوفو، وفي مطار شيريميتيفو تأجلت ثماني رحلات وألغيت اثنتان، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وكان إيفغيني تيشكونوفيتش، المتخصص بحالة الطقس في مركز فوبوس للطقس، قال في وقت سابق: إن ما يقرب من ثلث الأمطار الشهرية سقطت في موسكو في يوم واحد و50% من الأمطار الشهرية في منطقة موسكو.

ووفقًا له، فإن ما يصل إلى 10 ملم من الثلوج ستسقط في موسكو بعد ظهر يوم الأحد وقد يتم كسر الرقم القياسي لأقصى هطول يومي لهطول الأمطار في 18 ديسمبر.