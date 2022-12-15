الجاسر: وقعنا عقودًا شاملة لصيانة شبكات الطرق بالمملكة

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قال وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الخميس، إنه تم توقيع عقود الأداء الحديث لصيانة شبكة الطرق بالمملكة بالكامل.
فيديو | وزير النقل صالح الجاسر لـ #الإخبارية: توقيع عقود شاملة لصيانة شبكة الطرق تختلف عن العقود السابقة #أسواق_السعودية pic.twitter.com/oXXAyswDCJقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 15, 2022
وأوضح الجاسر في حواره لـ”قناة الإخبارية” أن ذلك يعد تغييرًا جوهريًا عن العقود التقليدية السابقة المطبقة خلال سنوات.
وأشار الجاسر إلى أن العقود السابقة كانت تتطلب توفير معدات وعمالة ولكنها لا تضمن الأداء، فالأمر يحتاج لمتابعة وإنجاز متكامل.
وفي وقت سابق من اليوم، وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية 62 عقدًا من (عقود الأداء الحديثة) لتنفيذ مشاريع الصيانة على الطرق التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة مع عدد من شركات القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءة اداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين، لتكون بذلك أول جهة حكومية تنتقل لنظام عقود الأداء.
وأوضح الجاسر، أن توقيع عقود الأداء يمثل مرحلة من التحول والانتقال من المنهجية التقليدية للتشغيل والصيانة لشبكة الطرق التي تعتمد الدفع مقابل الكميات إلى منهجية إدارة الأصول التي تعتمد قياس مؤشرات الأداء وتلبية احتياجات مستخدمي الطرق وكفاءة وفعالية إدارة الاصول عبر مؤشرات أداء تقيس مخرجات عناصر أساسية تتضمن الجودة، والسلامة، ودرجة رضا المستخدم عبر تقييم ومتابعة وقياس أداء المقاولين وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وأضاف الجاسر، أن ذلك يتم من خلال تعزيز برامج الحوكمة في القطاع وتكريس الشفافية وتحقيق كفاءة الإنفاق ورفع مؤشر جودة الأداء والخدمات وتنفيذ المشاريع باستخدام أحدث التقنيات العالمية المتخصصة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ووفق رؤية المملكة 2030.