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بنظام التعاقد دوام كامل

الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف أكاديمية عن طريق المسابقة الوظيفية

2022-12-13 الساعة 9:42
الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف أكاديمية عن طريق المسابقة الوظيفية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجامعة الإسلامية عن الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في كليات الجامعة عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين بنظام التعاقد (دوام كامل)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المستندات والوثائق المطلوبة – بصيغة ملف PDF

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– صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات) وسجل الدرجات.
– صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة.
– صورة مصدقة من بيان الخدمة (إن وجدت).
– سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية.

الشروط المطلوبة:

1- يشترط للتعيين على درجة أستاذ:

– الدكتوراه في التخصص 8+ سنوات خبرة منها 4 سنوات على أستاذ مشارك وأن تكون ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– أن تكون الدراسة في مرحلة الدكتوراه والماجستير امتداداً لدراسة البكالوريوس ومتوافقة مع التخصصات الدقيقة للقسم.

– خبرة علمية في التخصص.

2- يشترط للتعيين على درجة أستاذ مشارك:

– الدكتوراه في التخصص + 4 سنوات خبرة في التخصص على رتبة أستاذ مساعـد وأن تكون ترقيته علمياً على رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– أن تكون الدراسة في مرحلة الدكتوراه والماجستير امتداداً لدراسة البكالوريوس ومتوافقة مع التخصصات الدقيقة للقسم.
– خبرة علمية في التخصص.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/24هـ الموافق 2022/12/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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