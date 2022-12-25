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في برامج (البكالوريوس) بكافة فروعها بالمملكة

الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول للفصل الدراسي الثاني

2022-12-25 الساعة 9:00
الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول للفصل الدراسي الثاني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجامعة العربية المفتوحة مواعيد القبول للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023/2022م في برامج (البكالوريوس) في كافة فروعها بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الكليات المتاحة:

1- كلية دراسات الحاسب الآلي (4 مسارات):
– مسار علوم الكمبيوتر.
– مسار الحوسبة مع الأعمال.
– مسار الشبكات والأمن.
– مسار تطوير الويب.
– مسار تقنية المعلومات والحوسبة.

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2- كلية دراسات إدارة الأعمال (4 مسارات):
– مسار النظم الإدارية.
– مسار التسويق.
– مسار المحاسبة.
– بكالوريوس المحاسبة باللغة العربية.

3- كلية الدراسات اللغوية (مسار واحد):
– مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.

مقرّات الدراسة:
– (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء).

من ضمن شروط القبول:
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها (معادلة من خارج المملكة العربية السعودية من قبل وزارة التعليم).
2- أصل الهوية وجواز السفر (إن وجد للسعوديين) مع صورة للمطابقة.
3- إقامة وجواز سفر ساري المفعول (لغير السعوديين) مع صورة للمطابقة.
4- صورتان جديدتان مقاس (4 × 6).

مواعيد القبول:

1- فترة التسجيل للطلاب المستجدين:
– يبدأ التسجيل يوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م وينتهي التسجيل يوم السبت بتاريخ 1444/06/28هـ الموافق 2023/01/21م.

2- فترة التسجيل للطلاب المستمرين:
– يبدأ التسجيل يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م وينتهي التسجيل يوم السبت بتاريخ 1444/06/28هـ الموافق 2023/01/21م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:
اضغط هنا

 

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