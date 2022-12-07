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وضع سقف لأسعار الوقود محليًّا كان وراء انخفاض التضخم

الجدعان: الناتج المحلي سيتجاوز تريليون دولار خلال 2022 للمرة الأولى بتاريخ المملكة

2022-12-07 الساعة 11:55
الجدعان: الناتج المحلي سيتجاوز تريليون دولار خلال 2022 للمرة الأولى بتاريخ المملكة
المواطن - الرياض

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أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن إنجازات 2022 نتيجة العمل المتواصل في السنوات السابقة.

وتابع الجدعان، في مؤتمر صحفي له بعد إعلان ميزانية 2023، أن نمو الاقتصاد السعودي كان بنسبة 8.5% في 2022 والقطاع غير النفطي ينمو 5.9%.

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التضخم:

ولفت إلى أن التدخل الاستباقي للحكومة مكننا من السيطرة على التضخم، كما أن وضع سقف لأسعار الوقود محليًّا كان وراء انخفاض التضخم في المملكة.

وكشف أن الناتج المحلي الاسمي لـ السعودية سيتجاوز تريليون دولار خلال 2022 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

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