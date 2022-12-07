الجدعان: الناتج المحلي سيتجاوز تريليون دولار خلال 2022 للمرة الأولى بتاريخ المملكة

ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل
أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن إنجازات 2022 نتيجة العمل المتواصل في السنوات السابقة.
وتابع الجدعان، في مؤتمر صحفي له بعد إعلان ميزانية 2023، أن نمو الاقتصاد السعودي كان بنسبة 8.5% في 2022 والقطاع غير النفطي ينمو 5.9%.
ولفت إلى أن التدخل الاستباقي للحكومة مكننا من السيطرة على التضخم، كما أن وضع سقف لأسعار الوقود محليًّا كان وراء انخفاض التضخم في المملكة.
وكشف أن الناتج المحلي الاسمي لـ السعودية سيتجاوز تريليون دولار خلال 2022 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.