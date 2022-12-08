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صرف 2 تريليون ريال في 9 سنوات

الجدعان : لا تعديل على السياسات المالية

2022-12-08 الساعة 12:50
الجدعان : لا تعديل على السياسات المالية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح وزير المالية، محمد الجدعان، أنه على مستوى الاقتصاد بشكل أشمل ما تم خلال 9 سنوات سابقة وبسبب التذبذبات في الإيرادات أقرت الحكومة باتخاذ الاحتياطات حيث كان لديها تقريبًا نحو تريليون ريال من احتياطات الحكومة، مشيرًا إلى أنها لم تكتفِ بذلك بل استدانات تقريبًا نحو تريليون قروض لسد عجز الميزانية وجزء منها لدعم وتمويل القطاع الخاص.

2 تريليون ريال في 9 سنوات

وأضاف الجدعان، في مؤتمر صحفي، عقب الإعلان عن الميزانية عام 2023، أن 2 تريليون ريال تم صرفهما خلال 9 سنوات، ليتحقق فائض لسنة واحدة، فليس من الحكمة أن نتعجل في تغيير سياسات مالية.

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ولفت الجدعان إلى أنه من الاستعجال أن تنظر المملكة حاليًّا على تعديل السياسات المالية فلابد أن يكون هناك قاعدة اقتصادية لتعيد النظر في السياسات المالية سواء الضريبية وغيرها.

إنجازات 2022

وأكد وزير المالية محمد الجدعان، أن إنجازات 2022 نتيجة العمل المتواصل في السنوات السابقة.

وتابع الجدعان أن نمو الاقتصاد السعودي كان بنسبة 8.5% في 2022 والقطاع غير النفطي ينمو 5.9%.

ولفت إلى أن التدخل الاستباقي للحكومة مكننا من السيطرة على التضخم، كما أن وضع سقف لأسعار الوقود محليًّا كان وراء انخفاض التضخم في المملكة.

وكشف أن الناتج المحلي الاسمي لـ السعودية سيتجاوز تريليون دولار خلال 2022 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

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