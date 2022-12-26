الجراد أفضل من الأسماك ولحوم الأبقار

عدد متخصص في علم المناعة، الفوائد الغذائية لتناول الجراد، مشيرًا إلى أنه أكثر فائدة من الأسماك ولحوم الأبقار.

وقال د. صلاح الهاجري خلال مداخلة له مع برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: لكل مادة غذائية قيمتها، ولا يمكن إنكار البقية، وهناك أنواع من الحشرات مثل الجراد قيمتها الغذائية أعلى من اللحوم والأسماك، وهذا مثبت علميًّا وطبيًّا.

الجراد أعلى قيمة غذائية من لحوم الأبقار

وأشار الهاجري إلى أن نسبة البروتين في الجراد أعلى من الأبقار والأسماك، حيث يحتوي على فيتامين b12، وغني بالألياف الغذائية، والأملاح المعدنية.

وعن طرق تناول الجراد، لفت إلى أنه يمكن تناول الجراد مشويًّا أو مطبوخًا أو مجففًا ووضعه في مخبوزات أو رقائق.