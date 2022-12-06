الجماهير العربية تدعم منتخب المغرب

حرصت الجماهير العربية على دعم منتخب المغرب الأول لكرة القدم قبل مباراته المرتقبة ضد إسبانيا، وتمنت تأهله إلى الدور التالي من مونديال قطر 2022.

المغرب ضد إسبانيا

وتُقام مباراة المغرب ضد إسبانيا، بعد قليل، على استاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وكان المدير الفني وليد الركراكي قد أعلن عن تشكيل منتخب المغرب الأول لكرة القدم، حيث دفع بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في التأهل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دعم منتخب المغرب

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع المباراة المرتقبة، ليصبح هاشتاق “المغرب وإسبانيا”، ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية وأكثر من دولة عربية، اليوم الثلاثاء.

وتمنت الجماهير العربية تألق منتخب المغرب الأول لكرة القدم في مباراة اليوم، ومواصلة مفاجآته، بالفوز على إسبانيا، والتأهل إلى دور الـ8 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وأكدوا أن الجيل الحالي قادر على كتابة التاريخ.

ولا يقتصر دعم الجماهير العربية على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، حيث حرصوا على التواجد في المدرجات أيضًا، لدعم المنتخب العربي الوحيد في مونديال 2022، بعد خروج السعودية، وقطر وتونس من مرحلة المجموعات.