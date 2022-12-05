الجماهير تترقب عودة ياسر الشهراني

تنتظر الجماهير عودة النجم ياسر الشهراني إلى الملاعب مجددًا، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

إصابة قوية

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة قوية خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية ضد الأرجنتين، وغادر إلى الرياض بطائرة إخلاء طبي؛ وخضع لعمليتين جراحيتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غموض عودة ياسر الشهراني

وتُخيم حالة من الغموض على موعد عودة الشهراني إلى المستطيل الأخضر، حيث تؤكد بعض التقارير إلى صعوبة تحديد موعد معين، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة، لحسم موقفه.

الجماهير تنتظر العودة

وتحرص الجماهير على دعم وتحفيز ياسر الشهراني عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث يؤكد مشجعو الهلال على انتظار تعافيه وعودته سريعًا إلى الملاعب، مشددين على أن الفريق يفتقده.

ولا يقتصر دعم الشهراني على الجماهير الهلالية فقط، بل يحرص مشجعو كافة الأندية السعودية على الاطمئنان على حالته الصحية، ومعرفة التطورات أولاًبأول، وسط تمنياتها بالشفاء العاجل له.

وتترقب الجماهير، خروج ياسر الشهراني أو وكيل أعماله بتصريحات رسمية، من أجل معرفة الحالة الصحية للاعب، وموعد عودته للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرة أخرى.