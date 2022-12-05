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بعد إصابته مع الأخضر

الجماهير تترقب عودة ياسر الشهراني

2022-12-05 الساعة 6:43
الجماهير تترقب عودة ياسر الشهراني
المواطن - مروة نبيل

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تنتظر الجماهير عودة النجم ياسر الشهراني إلى الملاعب مجددًا، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

إصابة قوية

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة قوية خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية ضد الأرجنتين، وغادر إلى الرياض بطائرة إخلاء طبي؛ وخضع لعمليتين جراحيتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر @SaudiNT

غموض عودة ياسر الشهراني

وتُخيم حالة من الغموض على موعد عودة الشهراني إلى المستطيل الأخضر، حيث تؤكد بعض التقارير إلى صعوبة تحديد موعد معين، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة، لحسم موقفه.

ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر @Herve_Renard_HR

الجماهير تنتظر العودة

وتحرص الجماهير على دعم وتحفيز ياسر الشهراني عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث يؤكد مشجعو الهلال على انتظار تعافيه وعودته سريعًا إلى الملاعب، مشددين على أن الفريق يفتقده.

ولا يقتصر دعم الشهراني على الجماهير الهلالية فقط، بل يحرص مشجعو كافة الأندية السعودية على الاطمئنان على حالته الصحية، ومعرفة التطورات أولاًبأول، وسط تمنياتها بالشفاء العاجل له.

وتترقب الجماهير، خروج ياسر الشهراني أو وكيل أعماله بتصريحات رسمية، من أجل معرفة الحالة الصحية للاعب، وموعد عودته للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرة أخرى.

ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر spl

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