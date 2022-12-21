الجماهير تترقب وجهة عبدالفتاح عسيري

تُسيطر حالة من الجدل على مستقبل نجم فريق النصر، عبدالفتاح عسيري قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

غموض مستقبل عبدالفتاح عسيري

ويرغب عبدالفتاح عسيري في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سواء على سبيل الإعارة أو توقيع مخالصة، بعد قرار جارسيا باستبعاده فنيًا، لعدم حاجته إلى خدماته، ليغيب عن المباريات طوال الفترة الماضية.

وأكدت تقارير أن عسيري صاحب الـ28 عامًا، يخضع لبرنامج بدني خاص منذ أسبوعين تقريبًا، لمدة ساعتين يوميًا؛ من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، وذلك حتى يكون جاهزًا في حالة الانتقال إلى فريق جديد في الميركاتو الشتوي المقبل.

الجماهير تتمنى انتقاله للتعاون

وتترقب الجماهير وجهة عبدالفتاح عسيري المقبلة، حيث تفاعلت عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع غموض موقف النجم النصراوي حتى الآن، وتمنت له التوفيق خاصة أنه موهبة كبيرة.

وأبدت الجماهير تمنياتها بانتقال عبدالفتاح عسيري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وأكدت أنه الوجهة الأفضل له وسيتألق معه، كما تداولوا أبرز أرقامه مع النصر، مشددين على أنه لم يظهر قدراته معه حتى الآن.

وفي السياق ذاته، تفاعلت بعض جماهير النادي الأهلي، وأعادوا تداول تصريحه فور الانتقال إلى العالمي، عندما قال: “كل إنسان طموح يجب أن يروح النصر”، وأكدت أنه الآن يرغب في مغادرة صفوفه، وتذكروا موقفه بإصراره على الرحيل.