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بعد توديع مونديال 2022

الجماهير تدعم هيرفي رينارد

2022-12-01 الساعة 4:20
الجماهير تدعم هيرفي رينارد
المواطن - مروة نبيل

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حرصت الجماهير على دعم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بعد المستوى المميز الذي قدمه المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر بالمونديال

وكان الأخضر قد بدأ مشواره في كأس العالم 2022 بتحقيق فوز تاريخي على حساب الأرجنتين بنتيجة 2/1، قبل أن يخسر بصعوبة ضد بولندا بثنائية دون رد، ثم الهزيمة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

هيرفي رينارد الأفضل

وأشادت الجماهير بالمجهود الكبير الذي قدمه هيرفي رينارد مع الأخضر، ليصبح اسم المدرب الفرنسي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس.

هيرفي رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

وكتب الشمري: “هيرفي رينارد.. مدرب بطل رفع سقف طموحاتنا بعد ما كنا نخاف من النتائج التاريخية صرنا نطمح للفوز على المنتخبات العالمية.. شكرًا”، وقال آخر: “مُدرب عظيم شخصية وتكتيك وأداء بطولي أول مرة في تاريخ مشاركاتنا في كأس العالم يكون عندنا طموح وأمل لدور 16، أتمنى أن يستمر لأنه يستحق”.

وقال أبو فراس: “هيرفي رينارد أفضل مدرب مر على منتخبنا السعودي، لكن لعنة الإصابات كانت أقوى، والخيارات المتاحة أمامه ضئيلة جداً خاصة مع السبعة أجانب في دورينا، قدم ملحمة كروية أمام الأرجنتين، ومستوى مميزًا أمام بولندا، وخذلته الإصابات والأدوات المتاحة أمام المكسيك”.

رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

وتابع داحم: “مُدرب وصلك لكاس العالم وأنت في أصعب مجموعة في آسيا فاز على الأرجنتين بتكتيك من الصعب أن يتقنه أي منتخب، نعم أخطأ ولك حق الانتقاد لكن تقول ما يفهم كورة غلطان، لا تنسَ الإصابات اللي لو مرت على أي منتخب كان مهددًا بالخروج من دور المجموعات أيًا كان مستواه، شكراً رينارد”.

وعلق ماجد آل غبين قائلًا: “الداهية هيرفي رينارد .. مدرب عظيم جداً وهو السبب الرئيسي في مستوى المنتخب في هذه البطولة رغم الخسارتين الأخيرتين، إلا أنه أثبت  لنا أن المستحيل ليس من الصعب كسره.. أتمنى استمراره مع المنتخب لتجهيز المنتخب لبطولة أمم آسيا القادمة وتصفيات كاس العام 2026”.

رينارد
هيرفي رينارد – المصدر @fifaworldcup_ar

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