الجماهير تُطالب باستبعاد رونالدو من تشكيل البرتغال!

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أثار مستوى قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو خلال مرحلة المجموعات من كأس العالم 2022 غضب الجماهير.
وأجرت صحيفة “أبولا” البرتغالية، استطلاعًا تحت عنوان: “هل يجب أن يستمر رونالدو في تشكيلة منتخب البرتغال؟”، وجاءت إجابة 70% من المشاركين بـ”لا”، مقابل 30% توافق على تواجده.
ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تم اختيار رونالدو ضمن أسوأ تشكيلة لمرحلة المجموعات ضمن منافسات مونديال قطر 2022، حيث اعتمدت الاختيارات على اللاعبين الذين شاركوا في 60% من الدقائق.
وكان كريستيانو قد نجح في تسجيل هدف واحد من ركلة جزاء، ولم يصنع فرصًا عديدة خلال مرحلة المجموعات، وحصل على متوسط تقييم وصل إلى 6.37 خلال المباريات الثلاث التي خاضها مع منتخب البرتغال.
على الجانب الآخر، يستعد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لمواجهة سويسرا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2022.
وكان منتخب البرتغال الأول لكرة القدم قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما احتلت سويسرا المركز الثاني بـ6 نقاط، خلف البرازيل متصدرة الترتيب.