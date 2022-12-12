الجماهير عن عبدالرزاق حمدالله: ظاهرة وقناص

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أشادت الجماهير بإمكانيات نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، عبدالرزاق حمدالله، متمنية مشاركته ضد فرنسا في كأس العالم 2022.
ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للمهاجم المغربي، وعلق قائلًا: “إذا قلت لكم عبدالرزاق حمدالله، ستقولون؟”.
وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وأكدت أن عبدالرزاق حمدالله واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، واصفًا إياه بـ”الظاهرة والهداف”، وأعربوا عن سعادتهم بمشاركته في مونديال قطر 2022.
وعلق أحد الجماهير قائلًا: “ظاهرة لا مثيل لها بالدوري”، وكتب سعود العمر: “بعد طرد شديرة قد يجد فرصة للمشاركة، أتمنى أن يسجل هدف الفوز أمام فرنسا”، وقال آخر: “ظاهرة التسجيل”.
وكتب بدر عن عبدالرزاق حمدالله: “ظاهرة حقيقيه في ملاعبنا”، وقال أحمد: “أفضل لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي”، وعلق عمر قائلًا: “سيجد فرصته، إن لم يكن الآن الركراكي يجهزه لكأس إفريقيا القادم ليكون هدافه”.
ويستعد أسود الأطلس لمواجهة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.
ونجح منتخب المغرب في الفوز على البرتغال بهدف في ربع النهائي، ليتأهل إلى المربع الذهبي في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية، كما حققت أكثر من رقم مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).