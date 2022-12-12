Icon

ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
متمنية مشاركته ضد فرنسا

الجماهير عن عبدالرزاق حمدالله: ظاهرة وقناص

2022-12-12 الساعة 1:03
الجماهير عن عبدالرزاق حمدالله: ظاهرة وقناص
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

أشادت الجماهير بإمكانيات نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، عبدالرزاق حمدالله، متمنية مشاركته ضد فرنسا في كأس العالم 2022.

رسائل إلى عبدالرزاق حمدالله

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للمهاجم المغربي، وعلق قائلًا: “إذا قلت لكم عبدالرزاق حمدالله، ستقولون؟”.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمطار غزيرة على الشرقية والقصيم حتى الصباح

Img

المغرب وإسبانيا إلى ركلات الترجيح

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وأكدت أن عبدالرزاق حمدالله واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، واصفًا إياه بـ”الظاهرة والهداف”، وأعربوا عن سعادتهم بمشاركته في مونديال قطر 2022.

عبدالرزاق حمدالله ووليد شديرة
حمدالله وشديرة – المصدر @EnMaroc

وعلق أحد الجماهير قائلًا: “ظاهرة لا مثيل لها بالدوري”، وكتب سعود العمر: “بعد طرد شديرة قد يجد فرصة للمشاركة، أتمنى أن يسجل هدف الفوز أمام فرنسا”، وقال آخر: “ظاهرة التسجيل”.

وكتب بدر عن عبدالرزاق حمدالله: “ظاهرة حقيقيه في ملاعبنا”، وقال أحمد: “أفضل لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي”، وعلق عمر قائلًا: “سيجد فرصته، إن لم يكن الآن الركراكي يجهزه لكأس إفريقيا القادم ليكون هدافه”.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @Hamedallah_9

المغرب في المونديال

ويستعد أسود الأطلس لمواجهة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

ونجح منتخب المغرب في الفوز على البرتغال بهدف في ربع النهائي، ليتأهل إلى المربع الذهبي في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية، كما حققت أكثر من رقم مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المغرب في مونديال 2022
لاعبو المغرب – المصدر fifa

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال
السعودية اليوم

أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال

السعودية اليوم
وفاة 20 شخصًا بعد فحوصات كورونا خاطئة...
صحة وطب‎

وفاة 20 شخصًا بعد فحوصات كورونا خاطئة...

صحة وطب‎
صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...
غرائب

صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...

غرائب
منجزات وتوجهات طموحة من محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

منجزات وتوجهات طموحة من محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الدورة الـ...
السعودية اليوم

كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الدورة الـ...

السعودية اليوم
ليونيل ميسي يتحدث عن كواليس علاقته مع...
الرياضة العالمية

ليونيل ميسي يتحدث عن كواليس علاقته مع...

الرياضة العالمية
ميسي يمنح الأرجنتين التقدم بالشوط الأول
الرياضة

ميسي يمنح الأرجنتين التقدم بالشوط الأول

الرياضة
وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض
حصاد اليوم

وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض

حصاد اليوم