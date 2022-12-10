الجماهير: منتخب المغرب يحمل الحلم العربي

يخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم مواجهة حاسمة اليوم ضد البرتغال، وسط تمنيات بتألق أسود الأطلس وتأهله إلى الدور التالي من مونديال قطر.

مواجهة حاسمة

ويحتضن استاد الثمامة مواجهة منتخب المغرب ضد البرتغال، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.

ويطمح منتخب المغرب لتحقيق إنجاز عربي وإفريقي جديد؛ بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، بعدما توقفت مسيرة منتخبات القارة السمراء عند الدور ربع النهائي في المسابقات السابقة.

الجماهير العربية تدعم منتخب المغرب

وتحرص الجماهير العربية على دعم أسود الأطلس عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح هاشتاق المغرب والبرتغال، ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، اليوم السبت، وقال عادل علي بن علي: اليوم كلنا المغرب”.

وقال خالد بن سيف: “أسود الأطلس يحملون الحلم العربي في مونديال الدوحة، كل الأمنيات للمنتخب المغربي الشقيق بتخطي منتخب البرتغال”.

وكتب خميس البلوشي: “كل التوفيق هذا المساء لمنتخبنا العربي المغربي.. تأهل تاريخي جديد إن شاء الله إلى المربع الذهبي.. آمال كبيرة وطموحات عظيمة وهم يستحقون.. ديما مغرب”.

وعلق فهد بن خالد الخريجي قائلًا: “هل تفعلها المغرب وتنتصر على البرتغال، ويفعلها ياسين بونو بتصدي الجميل هو وزملاؤه نقول يا رب يا كريم تجعلها ليلة مغربية بامتياز ويتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كاس العالم قلوبنا معاكم”.

وفي السياق ذاته، كتبت رزان خالد: “كل الدعم كل الدعوات والحب والانتماء إلى الأشقاء الأبطال الرجال، الله ينصركم دائمًا وأبدًا”.