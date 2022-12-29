Icon

جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يمثل خطرًا على الأمن القومي

الجمهوريون يتوعدون بالتحقيق مع بايدن

2022-12-29 الساعة 11:50
الجمهوريون يتوعدون بالتحقيق مع بايدن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعهد الأعضاء الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بمحاسبة الرئيس جو بايدن، على تأثيره في دعم شركات عائلته التجارية.

قضايا

وكشفت اللجنة أن البيت الأبيض يعرقل تحقيقات الكونجرس في العديد من القضايا، بما في ذلك أزمة الحدود، وتهريب العقاقير المخدرة، وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ومنشأ فيروس كورونا، وتأثير بايدن على أعمال الشركات العائلية.

قد يهمّك أيضاً
Img

تغييرات مهمة لتسريع عمل تويتر

Img

التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

المعروف أنه اعتبارًا من 3 يناير المقبل، سيبدأ العمل على التشكيلة الجديدة لمجلس النواب الأمريكي التي يحصل فيها الحزب الجمهوري على الأغلبية.

وتعهد العضو الجمهوري في لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، بإجراء تحقيق مع بايدن فيما إذا كانت عائلته متورطة في مخططات أعمال دولية وما إذا كان الزعيم الأمريكي يمثل خطرًا على الأمن القومي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون
تقارير

CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون

تقارير
المدني: احذروا أمطار الجمعة والسبت
السعودية اليوم

المدني: احذروا أمطار الجمعة والسبت

السعودية اليوم
الأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية يطلقان 5 صناديق...
السعودية اليوم

الأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية يطلقان 5 صناديق...

السعودية اليوم
تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع
آخر الاخبار

تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع

آخر الاخبار
المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل...
السعودية اليوم

المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات 4.2...
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات 4.2...

السوق
تحذيرات من الأكسجين أثناء التخدير
صحة وطب‎

تحذيرات من الأكسجين أثناء التخدير

صحة وطب‎
مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع...
السعودية اليوم

مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع...

السعودية اليوم