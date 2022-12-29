الجمهوريون يتوعدون بالتحقيق مع بايدن

تعهد الأعضاء الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بمحاسبة الرئيس جو بايدن، على تأثيره في دعم شركات عائلته التجارية.

قضايا

وكشفت اللجنة أن البيت الأبيض يعرقل تحقيقات الكونجرس في العديد من القضايا، بما في ذلك أزمة الحدود، وتهريب العقاقير المخدرة، وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ومنشأ فيروس كورونا، وتأثير بايدن على أعمال الشركات العائلية.

المعروف أنه اعتبارًا من 3 يناير المقبل، سيبدأ العمل على التشكيلة الجديدة لمجلس النواب الأمريكي التي يحصل فيها الحزب الجمهوري على الأغلبية.

وتعهد العضو الجمهوري في لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، بإجراء تحقيق مع بايدن فيما إذا كانت عائلته متورطة في مخططات أعمال دولية وما إذا كان الزعيم الأمريكي يمثل خطرًا على الأمن القومي.