الجمهور يترقب قرعة كأس السوبر السعودي 2023

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تترقب الجماهير قرعة كأس السوبر السعودي 2023 بالنظام الجديد، بمشاركة 4 أندية، الفيحاء، الهلال، الاتحاد والنصر.
ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة كأس السوبر السعودي في استديوهات قنوات SSC الرياضية في الرياض، عند الساعة الثامنة، مساء اليوم السبت.
وستُقام مباريات كأس السوبر بنظام التجمع في العاصمة الرياض خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير المقبل.
وتفاعلت الجماهير مع قرعة كأس السوبر 2023، حيث توقعت أن يكون هناك ديربي جديد بين الهلال والنصر في الدور نصف النهائي، على أن يواجه الاتحاد فريق الفيحاء، وأشادت بالنظام الجديد، مؤكدة أنه سيزيد التنافس.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اعتمد النظام الجديد لبطولة كأس السوبر بإقامتها من 3 مباريات بدلًا من مواجهة واحدة، بحيث تبدأ من الدور نصف النهائي.
ويجمع كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد، بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري روشن السعودي، وفي حالة تكرار الفريق، تتم المشاركة حسب جدول ترتيب الدوري.