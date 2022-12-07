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عبارة عن غدد تنتشر في الجسم كله

الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط تفتيش بالجسم كله

2022-12-07 الساعة 9:00
الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط تفتيش بالجسم كله
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور مصطفي حامد، استشاري الأمراض الباطنية والصدرية، واستشاري حساسية صدر الأطفال، أن الجهاز المناعي ينتشر في الجسم كله، فهو ليس مختصًّا بجزء معين بالجسم.

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استنفار

وأردف حامد، خلال حواره ببرنامج ست الستات الذي يذاع عبر قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز: الجهاز المناعي عبارة عن غدد تنتشر في الجسم كله، وبالتالي في حالة تضرر عضو ما في جسدنا فإن الغدد المصاحبة له هي التي تكون في حالة استنفار.

وأضاف استشاري الأمراض الباطنية والصدرية، الجهاز المناعي شبيه بوزارة الدفاع، فهو يضم نقاط تفتيش في كل مكان من أجل أن يكون هناك أمن وأمان في الجسم كله.

في سياق متصل، قال الدكتور مصطفي حامد: الالتهاب الرئوي يؤثر على الرئة ونسبة نقل الأكسجين من خلايا الرئة لخلايا الدم، منوهًا بأن الالتهاب الشعبي يصيب الشعب الهوائية.

وأوضح أن الالتهاب الرئوي يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة والكسل وعدم الوعي، أما الالتهاب الشعبي فيصاحبه انخفاض في درجة الحرارة لنقص دخول الأكسجين إلى الجسم.

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