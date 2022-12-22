Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الانتصار الثالث

الجواد فخر العز يظفر بكأس وزارة الإعلام

2022-12-22 الساعة 11:34
الجواد فخر العز يظفر بكأس وزارة الإعلام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نيابة عن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف، رعي محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية الحفل الثامن بميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة على كأس ودروع نادي سباقات الخيل وكأس وزارة الإعلام، وذلك عصر يوم الخميس 28/ 5/ 1444هـ.

قد يهمّك أيضاً
Img

عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في الحدود الشمالية

Img

بايدن يرفض منح أوكرانيا صواريخ تستهدف قلب موسكو

8 أشواط

تضمّن السباق (8) أشواط شملت الخيول العربية والإنتاج والمستوردة على (3) كؤوس منها كأس الشوط المؤجل من الحفل السابع، حيث توّج الفائز سيف طويق لمالكه عمار عمران الصعيدي بالشوط الأول ومسافة (1200م) بدرع نادي سباقات الخيل، والفائز خزين لمالكه عبدالعزيز بن معلاء السهلي بالشوط الثاني ومسافة (1200م) بدرع نادي سباقات الخيل والفائز همام لمالكه فيصل بن فيحان المنديل بالشوط الثالث لمسافة (1600م) بدرع نادي سباقات الخيل والفائز شموس عذبه لإسطبل البدر بالشوط الرابع ومسافة (1600م) بدرع نادي سباقات الخيل.

كما فاز الجواد ميلوفر بالشوط الخامس ومسافة (1600م) بدرع نادي سباقات الخيل والفائز وجه الرياض لمالكه عبدالعزيز بن معلاء السهلي بالشوط السادس ومسافة (1600م) بالكأس المؤجل لنادي سباقات الخيل، فيما تصدر الجواد طريخم لمالكه صالح بن حسن الزعبي المركز الأول للشوط السابع وضفر بكأس نادي سباقات الخيل، وختام الأشواط هو الشوط الثامن على كأس وزارة الإعلام تصدره الجواد فخر العز لأبناء صلاح بن سعيد المطيري لمسافة (2000م) حيث قام محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية بتقديم الكؤوس والدروع للفائزين بأشواط هذا الحفل، قدّم ضيفنا التهنئة للفائزين مؤكدًا على أهمية هذه الرياضة الأصيلة والتي تحظى بدعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة.

وذلك بحضور حسن الزهراني وصالح الأحمدي مدير عام القطاع الغربي بهيئة الإذاعة والتلفزيون، كما حضر الحفل عدد كبير من ملاك الخيل ومحبي عشاق هذه الرياضة الأصيلة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية