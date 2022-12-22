الجواد فخر العز يظفر بكأس وزارة الإعلام

نيابة عن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف، رعي محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية الحفل الثامن بميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة على كأس ودروع نادي سباقات الخيل وكأس وزارة الإعلام، وذلك عصر يوم الخميس 28/ 5/ 1444هـ.

8 أشواط

تضمّن السباق (8) أشواط شملت الخيول العربية والإنتاج والمستوردة على (3) كؤوس منها كأس الشوط المؤجل من الحفل السابع، حيث توّج الفائز سيف طويق لمالكه عمار عمران الصعيدي بالشوط الأول ومسافة (1200م) بدرع نادي سباقات الخيل، والفائز خزين لمالكه عبدالعزيز بن معلاء السهلي بالشوط الثاني ومسافة (1200م) بدرع نادي سباقات الخيل والفائز همام لمالكه فيصل بن فيحان المنديل بالشوط الثالث لمسافة (1600م) بدرع نادي سباقات الخيل والفائز شموس عذبه لإسطبل البدر بالشوط الرابع ومسافة (1600م) بدرع نادي سباقات الخيل.

كما فاز الجواد ميلوفر بالشوط الخامس ومسافة (1600م) بدرع نادي سباقات الخيل والفائز وجه الرياض لمالكه عبدالعزيز بن معلاء السهلي بالشوط السادس ومسافة (1600م) بالكأس المؤجل لنادي سباقات الخيل، فيما تصدر الجواد طريخم لمالكه صالح بن حسن الزعبي المركز الأول للشوط السابع وضفر بكأس نادي سباقات الخيل، وختام الأشواط هو الشوط الثامن على كأس وزارة الإعلام تصدره الجواد فخر العز لأبناء صلاح بن سعيد المطيري لمسافة (2000م) حيث قام محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية بتقديم الكؤوس والدروع للفائزين بأشواط هذا الحفل، قدّم ضيفنا التهنئة للفائزين مؤكدًا على أهمية هذه الرياضة الأصيلة والتي تحظى بدعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة.

وذلك بحضور حسن الزهراني وصالح الأحمدي مدير عام القطاع الغربي بهيئة الإذاعة والتلفزيون، كما حضر الحفل عدد كبير من ملاك الخيل ومحبي عشاق هذه الرياضة الأصيلة.