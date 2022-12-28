الجوازات تحصد 4 جوائز في ملتقى أبشر الثامن 2022

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حصدت المديرية العامة للجوازات (4) جوائز في ملتقى “أبشر” الثامن 2022، الذي أقيم اليوم في نادي منسوبي وزارة الداخلية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وتمثل الإنجاز في تحقيق جائزة المبادرة الاستراتيجية لعام 2022م “خدمة التحقق من الوثائق الرقمية”، وجائزة التميز في قياس التحول الرقمي الحكومي، وجائزة الخدمات الأمنية، وجائزة التكامل الرقمي “خدمة الدفع من منصة أبشر”.
يذكر أن وزارة الداخلية تشهد تطورًا تقنيًا متسارعًا للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين بأكثر من (350) خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من (26) مليون مستفيد.