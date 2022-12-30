الجوازات تطلق خدمة أبشر سفر في منفذ جسر الملك فهد

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أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة أبشر سفر في منفذ جسر الملك فهد كمرحلة أولى، التي تتيح تسجيل مغادرة المسافرين والمرافقين والمركبة عبر تطبيق أبشر قبل السفر، وذلك لإبلاغهم باحتمالية ازدحام المنفذ في أثناء وقت الوصول المتوقع، والتأكد المسبق من خلو سجل المسافرين من الملحوظات التي تعوق سفرهم، كعدم وجود التصاريح اللازمة للسفر أو كون صلاحية انتهاء وثيقة السفر أقل من التاريخ المتطلب للسفر، كما سيتم التحقق من الخصائص الحيوية عبر تطبيق نفاذ عند الوصول للمنفذ لتسهيل عملية خروج المسافرين من خلال مسارات خاصة لضمان سرعة إنهاء إجراءات السفر.
ودعت المديرية الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة للمسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد إلى تحديث تطبيق أبشر لأحدث نسخة ثم الدخول للتطبيق – خدماتي – خدمات أخرى – أبشر سفر – إنشاء طلب سفر – اختيار المنفذ المراد السفر عبره والتاريخ والوقت المتوقع للوصول – اختيار وثيقة السفر – اختيار المركبة – إضافة مسافرين – مراجعة تفاصيل الطلب – اعتماد إنشاء الطلب، مع ملاحظة أنه يتطلب موافقة المرافقين للسفر، والتحقق من الخصائص الحيوية عبر تطبيق نفاذ عند الوصول للمنفذ.
وتأتي هذه الخدمة امتداداً للحلول التقنية الرقمية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات اختصارًا لوقت وجهد المسافرين من مواطنين ومقيمين من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر وتقديم أفضل الخدمات لهم.