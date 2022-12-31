في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية
أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” لتمكين المواطن من استعراض صورة رقمية لجواز سفره والاطلاع على بيانات الجواز.
توفير الحلول الرقمية
وأوضحت الجوازات أن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة “أبشر أفراد” لا تمكّن صاحبها من السفر خارج المملكة، حيث يتوجب إحضار أصل جواز السفر، أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.
وأكدت استمرارها في تقديم أفضل الخدمات التقنية وتوفير الحلول الرقمية المقدمة للمستفيدين كافة، التي تسهل عليهم إنهاء معاملاتهم إلكترونيًا.