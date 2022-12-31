Icon

في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تقديم أفضل الخدمات التقنية وتوفير الحلول الرقمية

الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر

2022-12-31 الساعة 4:29
الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” لتمكين المواطن من استعراض صورة رقمية لجواز سفره والاطلاع على بيانات الجواز.

توفير الحلول الرقمية
وأوضحت الجوازات أن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة “أبشر أفراد” لا تمكّن صاحبها من السفر خارج المملكة، حيث يتوجب إحضار أصل جواز السفر، أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.

قد يهمّك أيضاً
Img

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 82 دولاراً للبرميل

Img

مشهد رائع لبرج المملكة

وأكدت استمرارها في تقديم أفضل الخدمات التقنية وتوفير الحلول الرقمية المقدمة للمستفيدين كافة، التي تسهل عليهم إنهاء معاملاتهم إلكترونيًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رقم مميز لـ بيريسيتش مع منتخب كرواتيا
آخر الاخبار

رقم مميز لـ بيريسيتش مع منتخب كرواتيا

آخر الاخبار
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...

السعودية اليوم
المرور يضبط قائد مركبة توقف بأحد الطرق...
السعودية اليوم

المرور يضبط قائد مركبة توقف بأحد الطرق...

السعودية اليوم
دعم مالي يصل لـ 3000 ريال شهريًّا...
السعودية اليوم

دعم مالي يصل لـ 3000 ريال شهريًّا...

السعودية اليوم
محاكمة حفيد مؤسس الإخوان في جنيف بتهمة...
حصاد اليوم

محاكمة حفيد مؤسس الإخوان في جنيف بتهمة...

حصاد اليوم
انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط آمال عريضة
العالم

انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط آمال عريضة

العالم
منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن...
أخبار رئيسية

منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن...

أخبار رئيسية
فيفا يعلن موعد حفل توزيع جوائز الأفضل...
آخر الاخبار

فيفا يعلن موعد حفل توزيع جوائز الأفضل...

آخر الاخبار