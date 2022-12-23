الجوازات: عودة إجراءات السفر لـ قطر إلى الحالة الاعتيادية المتبعة سابقًا

أعلنت المديرية العامة للجوازات عودة إجراءات السفر لدولة قطر إلى الإجراءات الاعتيادية المتبعة سابقاً قبل فعاليات وبطولة كأس العالم، وذلك اعتباراً من اليوم 23 / 12 / 2022م.

صلاحية وثيقة السفر

ونوّهت الجوازات إلى أنه بإمكان المواطنين السفر إلى دولة قطر بواسطة جواز السفر أو الهوية الوطنية، مؤكدة أن تكون صلاحية وثيقة السفر لا تقل عن (3) أشهر للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي.

وشددت على أهمية المحافظة على وثائق السفر وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.