الجوال ومواقع التواصل من أسباب زيادة حوادث السير

كشف الدكتور فهد العريفي، استشاري طب الطوارئ، اليوم الخميس، أن الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي من أسباب زيادة حوادث السير.

شرود ذهني

وأضاف استشاري طب الطوارئ، خلال لقائه مع برنامج يا هلا الذي يذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن حوادث الدهس زادت 9 أضعاف حول العالم خاصة في أمريكا بسبب الشرود الذهني.

وأردف استشاري طب الطوارئ، أن نسب الإحباط والاكتئاب والانتحار زادت بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الدكتور فهد العريفي أن الشخص الذي يستقل سيارة بسرعة 80 كم، إذا نظر في الجوال لمدة 5 ثوانٍ، فإنه يقطع 200 م دون الانتباه للطريق.