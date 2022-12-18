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تزامنًا مع تصاعد الاحتجاجات

الجيش الأردني يعزز دورياته لتأمين مؤتمر بغداد للتعاون

2022-12-18 الساعة 9:32
الجيش الأردني يعزز دورياته لتأمين مؤتمر بغداد للتعاون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الجيش الأردني أنه سينشر دورياته لتأمين مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” الذي سيعقد في المملكة الثلاثاء القادم، وذلك تزامنًا مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال مصدر عسكري إن الجيش سينشر قواته وآليات عسكرية على الطريق من مطار الملكة علياء الدولي وحتى منطقة البحر الميت، تمهيدا لانطلاق مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” في نسخته الثانية ، بحسب ما ذكرت وكالة “بترا” الأردنية.

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تحديات الأمن الغذائي

ويعقد المؤتمر لمناقشة التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق وعدد من الدول المتوقع مشاركتها ومنها فرنسا.

وفي وقت سابق أعلن الأمن العام الأردني تكثيف انتشار دورياته في محافظات المملكة التي تشهد احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية، لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين.

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