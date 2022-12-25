الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

أفادت تايوان عن اكتشاف قوات من الجيش الصيني تحوم حول أراضيها، حيث قال مسؤولون إن عدة طائرات وسفن بحرية صينية اقتربت من الجزيرة.

تايوان تستعد بطائرات مقاتلة وأنظمة صاروخية

ودفع ذلك وزارة الدفاع التايوانية إلى إرسال طائرات مقاتلة وتجهيز نظام الدفاع الصاروخي.

وقالت وزارة الدفاع الوطني لحكومة تايوان إن قواتها رصدت عشرات السفن والطائرات التي يديرها الجيش الصيني بالقرب من جزيرتها في نحو الساعة 6 صباحًا أمس السبت.

وقالت الحكومة: تم اكتشاف 11 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و 3 سفن من طراز PLAN حول تايوان بحلول الساعة السادسة صباح السبت، مما دفع المسؤولون إلى إرسال سفن بحرية خاصة بهم وأنظمة صواريخ برية جاهزة للرد على هذه الأنشطة.

وجيش التحرير الشعبي الذي يُعرف اختصارًا بـ PLA هو التسمية الرسمية الصينية للقوات العسكرية والتي تشمل القوات البحرية (PLAN) التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني (CCP).

ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تايوان في وقت سابق أيضًا عن اكتشاف قوات جيش التحرير الشعبي بالقرب من أراضيها يوم الأربعاء والخميس الموافق 21 و22 ديسمبر.

وحددت تايوان عدد الطائرات والسفن الصينية التي تم رصدها وكانت كالتالي: تسع طائرات و3 سفن أمس السبت، وفي الأسبوع الماضي، تم رصد 39 طائرة صينية وثلاث سفن بحرية في جميع أنحاء الجزيرة، وأثار هذا رد فعل فوري من الجيش التايواني.

وعبرت ما مجموعه 30 طائرة الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي.

رد فعل البنتاغون

وبحسب شبكة Fox News، قال مسؤول في البنتاغون إن الأمر هو عبارة عن مسألة وقت فقط قبل أن تتسبب بكين في وقوع حادث كبير في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.