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خلال مشاركته بأمسية فنية بجدة

الحارثي عزف الساكسفون وأذهل الجميع بأدائه

2022-12-06 الساعة 12:27
الحارثي عزف الساكسفون وأذهل الجميع بأدائه
المواطن - الرياض

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أثار عازف الساكسفون الفنان سعد الحارثي انبهار الحضور، أثناء عزفه بعد أدائه مقطوعة موسيقية في إحدى الأمسيات بجمعية الثقافة والفنون بجدة.

وانتشر مقطع فيديو للحارثي على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر من خلاله المعلقون عن إعجابهم الشديد بأداء الحارثي وهو يعزف على آلة الساكسفون، بطريقة أذهلت الحضور.

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وعزف خلال الفيديو المتداول مقطوعة من أغنية الفنان ملحم بركات “على بابي واقف قمرين” والتي قام بعزفها بتميز واحتراف.

عزف احترافي

وأوضح الحارثي، أنه يعمل رئيس قسم الموسيقى بجمعية الثقافة والفنون بجدة، وأنه قدم هذه الفقرة من العزف التي نالت استحسان الكثيرين، بحسب “العربية”.

ولفت إلى إنه قدم العديد من المشاركات مع الجمعية ومع غيرها، إضافة إلى مشاركاته مع أعضاء الفرقة الوطنية وفرقة المداوي ومع العديد من الفنانين، ومنهم عبادي الجوهر ومحمد عبده، مبديًا حرصه تقديم الفن الراقي وما يليق بالجمهور السعودي من خلال العزف الاحترافي الذي ينم عن خبرة ودراية.

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