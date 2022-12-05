الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة

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حذر المحامي أحمد المحيميد من الحديث عن أسهم الشركات، مؤكدًا أنه قد يترتب عليه عقوبات.
فيديو | المحامي أحمد المحيميد: الحديث عن أسهم الشركات ليس "متاحا" ويترتب عليه عقوبات وغرامات قد تصل إلى السجن 5 سنوات #أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/Ls0tEtNiMc
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 5, 2022
وقال المحامي أحمد المحيميد في تصريحات لبرنامج أوراق تداول، الذي يذاع على قناة الإخبارية: إن الحديث عن أسهم الشركات ليس متاحًا، ويترتب عليه عقوبات وغرامات قد تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة تبدأ من 10 إلى 100 ألف ريال.
ونصح المحامي أحمد المحيميد، المستثمرين بأن الاستثمار في الأوراق المالية ليس أموالًا فقط، مطالبًا بضرورة الاطلاع على نظام هيئة السوق المالية، وأن يطلع على لائحة السلوكيات المالية التي تحدد بعض التصرفات الممنوعة.