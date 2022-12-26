الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو حذفه من تويتر

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لفت الخبير التقني سالم الحربي انتباه مستخدمي تطبيق تويتر في المملكة، إلى حذف مفتاح المنطقة من التطبيق.
وأفاد الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: للأسف لا يزال مفتاح المنطقة للمملكة محذوفًا من تطبيق تويتر حتى هذه اللحظة.
وأردف سالم الحربي قائلًا: مهم جدًّا عدم حذف رقم هاتفك من حسابك أو تحديث رقم الهاتف؛ لأنه سوف يغلق تمامًا ويطلب توثيق رقم هاتف، ولن تستطيع إضافة رقمك مرة أخرى.
وأعلن موقع التغريدات المصغر تويتر، في وقت سابق، إطلاق ميزة جديدة تتيح لكل المستخدمين معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا التغريدة.
وكانت هذه الميزة محصورة في السابق لصاحب الحساب على تويتر، لكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لـ “تويتر”، وعد في مطلع ديسمبر الجاري بإدخال هذه الميزة.
وقال حساب الدعم الفني في تويتر: إن ميزة عداد مشاهدات التغريدة ستكون مرئية في البداية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي آي أو إس، وأندرويد.
وبالنسبة إلى نسخة تويتر على الحواسيب، فسيكون الأمر قريبًا، وفقًا للحساب نفسه.