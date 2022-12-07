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الحصيني: اليوم أول المربعانية مدتها 39 يوماً ويتخللها 3 نجوم

2022-12-07 الساعة 9:05
الحصيني: اليوم أول المربعانية مدتها 39 يوماً ويتخللها 3 نجوم
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون اليوم الأربعاء 1444/5/13هـ أول أيام ‎المربعانية هي البداية الفعلية للشتاء مدتها ٣٩ يوماً.

3 نجوم

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إن أول المربعانية يمكن اعتباره امتداداً للوسم.

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وأضاف “يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم الإكليل ١٣ يوماً، والقلب ١٣يوماً، والشولة ١٣يوماً، ومجموعها بالجملة ٣٩ يوماً لذا يطلق عليها تجاوزا المربعانية”.

أطول ليلة وأقصر نهار

وتوقع أن بداية الموجة نهاية هذا الأسبوع وطوال الأسبوع القادم، مضيفاً أن فترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، فيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة.

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