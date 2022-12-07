الحصيني: اليوم أول المربعانية مدتها 39 يوماً ويتخللها 3 نجوم

أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون اليوم الأربعاء 1444/5/13هـ أول أيام المربعانية هي البداية الفعلية للشتاء مدتها ٣٩ يوماً.
وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إن أول المربعانية يمكن اعتباره امتداداً للوسم.
وأضاف “يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم الإكليل ١٣ يوماً، والقلب ١٣يوماً، والشولة ١٣يوماً، ومجموعها بالجملة ٣٩ يوماً لذا يطلق عليها تجاوزا المربعانية”.
وتوقع أن بداية الموجة نهاية هذا الأسبوع وطوال الأسبوع القادم، مضيفاً أن فترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، فيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة.