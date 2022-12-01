الحصيني: موسم المربعانية على الأبواب.. أبشروا بشتاء ماطر

توقع محلل الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، موعد بداية موسم “المربعانية” بالمملكة ودول الخليج.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن موعد دخول موسم المربعانية هو يوم الأربعاء 13 جمادى الأول 1444هـ يوافق 7 ديسمبر.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني: “أبشروا ..حسب مراصد المؤشرات مبشرة لعدة حالات جوية.. متوقع شتاء ماطر -إن شاء الله-“.

وختم الحصيني بقوله “متوقع مزيد من الأمطار على المملكة وعلى دول الخليج وبلاد الشام والعراق والتغيير وارد لأنها توقعات”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الطقس بارد على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, إضافة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خلال النهار بسرعة 10-20 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.