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من اليوم الثلاثاء إلى صباح يوم غد الأربعاء

الحصيني يتوقع استمرار الحالة المطرية السابعة على عدة مناطق

2022-12-06 الساعة 9:02
الحصيني يتوقع استمرار الحالة المطرية السابعة على عدة مناطق
المواطن - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار ‎الحالة الممطرة السابعة بأمطار من خفيفة لشبه غزيرة من اليوم الثلاثاء 5/12 لصباح الأربعاء 1444/5/13هـ.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن مناطق هطول الأمطار وتشمل أجزاء من الشرقية ومكة والقصيم وحائل والكويت والباحة وعسير محافظات الزلفي وشقراء والمجمعة والدوادمي وعفيف وثادق وما حولها وشرق الطائف وجنوب المدينة”.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم, والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

أمطار رعدية

في حين يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها )، كذلك مرتفعات جازان، عسير والباحة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية ، القصيم وحائل كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

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