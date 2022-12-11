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أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة بعدة مناطق

الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم

2022-12-11 الساعة 12:03
الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم
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المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السابعة لموسم 1444هـ، خلال الـ “24” ساعة المقبلة من مساء اليوم الأحد 17 جمادى الأولى حتى صباح الاثنين 18 جمادى الأولى.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في تويتر، إنه من المتوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من متوسطة لشبه غزيرة على منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل: مكة وجدة والطائف ورابغ والليث والقنفذة ومرتفعات الباحة وعسير.

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انخفاض الحرارة

وتوقع الحصيني، استمرار انخفاض الحرارة وموجة برد متوسطة القوة على منطقتَي الرياض والقصيم بشكلٍ واضحٍ معظم أيام الأسبوع من الأحد، وكذلك الشرقية والمدينة المنوّرة وشرق الغربية.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني :” البسوا ولبّسوا عيالكم.. العرب تهتم بالشتاء في الملبس والمأكل والمأوى”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية، كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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