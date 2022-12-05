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موجة برد متوسطة القوة على معظم المملكة

الحصيني يتوقع بداية الشتاء ودخول نجوم المربعانية بعد غد

2022-12-05 الساعة 9:46
الحصيني يتوقع بداية الشتاء ودخول نجوم المربعانية بعد غد
المواطن - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بداية فصل الشتاء ودخول أول نجوم المربعانية بعد غد الأربعاء.

وتوقع عبدالعزيز الحصيني، من نهاية هذا الأسبوع ومعظم الأسبوع القادم موجة برد متوسطة القوة على معظم المملكة وفيه تقارب بين الصغرى والعظمى”برد في الليل والنهار”، داعياً لتجهيز ملابس الشتاء.

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حالة مطرية

وأشار الحصيني، إلى استمرار ‎الحالة الممطرة السابعة بأمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد اليوم الإثنين 1444/5/11هـ على أجزاء من الشرقية خاصة شمالها وعلى القصيم وحائل والكويت وأجزاء من الباحة وعسير والإمارات والزلفي وشمالي الوشم وسدير، مع تشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من جنوب مكة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

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