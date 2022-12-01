Icon

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أشاد بما رآه من إمكانات وقدرات

الحقيل في اليابان لتسارع أكبر في مجال المدن الذكية

2022-12-01 الساعة 11:04
الحقيل في اليابان لتسارع أكبر في مجال المدن الذكية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

زار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل والوفد المرافق له ضمن جولته في اليابان، مبنى “Tokyo Takeshiba” المُتخصص في مجال المدن الذكية، وصناعتها وتقديم حلول تقنية، وأفكار خلّاقة في هذا المجال.

قد يهمّك أيضاً
Img

بدء التقديم على الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية

Img

20 مواطنًا ومقيمان في قبضة الأمن

اجتماعات الحقيل

كما اجتمع الحقيل بوفد من شركة “Toyota Motor Corporation”، واطّلع على عروض في عدّة مجالات متخصصة، ودراسة ما يمكن الأخذ به بما يُعزز من التفاهمات المُشتركة بين البلدين الصديقين في كافة القطاعات والمجالات.
وأشاد معاليه بما رآه من إمكانات وقدرات تقنية وبشرية لدى المُدُن الذكية ومُدُن الابتكار والشركات اليابانية، مؤكداً أنه من المُهم الاستفادة منها؛ عبر ايجاد شراكات إستراتيجية تُساعد في تحسين جودة الخدمات والانطلاق بتسارع أكبر في مجال المدن الذكية.


وتأتي تلك الزيارة ضمن جولة معاليه الآسيوية، التي التقى من خلالها بعدد من الوزراء والشخصيات البارزة، كما شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ
محمد بن سلمان

سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ

محمد بن سلمان
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة
السعودية اليوم

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة

السعودية اليوم
انضمام اللجنة الأولمبية لمبادرة الأمم المتحدة للمناخ
السعودية اليوم

انضمام اللجنة الأولمبية لمبادرة الأمم المتحدة للمناخ

السعودية اليوم
رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم
كأس العالم

رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم

كأس العالم
سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر
كأس العالم

سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر

كأس العالم
وفاة أردني على جهاز التنفس بعد قطع...
العالم

وفاة أردني على جهاز التنفس بعد قطع...

العالم
سجين يبتلع هاتفًا لسبب غريب
غرائب

سجين يبتلع هاتفًا لسبب غريب

غرائب
مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك الرياض
السعودية اليوم

مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك الرياض

السعودية اليوم