الحكم المستبعد من المونديال قد يُرشح لإدارة ديربي الهلال والنصر

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يرغب نادي النصر في استقطاب حكم أجنبي شهير لإدارة مباراته أمام الهلال في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين يوم 26 ديسمبر الجاري.
وقد يكون الحكم الإسباني الشهير ماتيو لاهوز الذي أثار الجدل في مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي مونديال قطر، يُرشح لإدارة ديربي الهلال والنصر تحكيميًا.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اليوم الاثنين استبعاد لاهوز من إدارة أي مباراة متبقية في مونديال قطر بعد انتقاد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين له في مباراة هولندا.
جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، أما الهلال فمتواجد في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.
وسيتم استئناف مباريات دوري روشن بداية من يوم الخميس المقبل، حيث تنطلق منافسات الجولة التاسعة بعد توقف دام لشهرين، بسبب تحضيرات المنتخب السعودي للمشاركة في مونديال قطر.