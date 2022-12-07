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اختلست مليار دولار من المشاريع العامة

الحكم بالسجن 6 سنوات على نائبة رئيس الأرجنتين بتهمة الاحتيال

2022-12-07 الساعة 7:09
الحكم بالسجن 6 سنوات على نائبة رئيس الأرجنتين بتهمة الاحتيال
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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حُكم على نائبة رئيس الأرجنتين، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، بالسجن لمدة ست سنوات بعد اختلاس مليار دولار أمريكي من أموال المشاريع العامة خلال فترة توليها المنصب.

كما مُنعت كريستينا، 69 عامًا، من تولي منصب عام مدى الحياة بسبب مخطط الاحتيال، وبذلك تصبح السيدة الأرجنتينية أول شخص يُدان بجريمة أثناء وجوده في المنصب.

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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة أنها مذنب بالاحتيال لكنها برأتها من تهمة إدارة منظمة إجرامية والتي كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 12 عامًا.

واتُهمت زعيمة الأرجنتين بمنح عقود بعض مشاريع البناء العامة لقطب من أقطاب رجال الأعمال المرتبط ارتباطًا وثيقًا بعائلتها، حيث جاء في التهم أنها منحت 51 مشروعًا عامًا إلى لازارو بايز، قطب البناء والحليف الأول لها ولزوجها نيستور كيرشنر.

التحصين ضد الاعتقال

ورغم الحكم السابق إلا أن نائبة رئيس الأرجنتين محصنة ضد الاعتقال، وقد علقت على هذا الوضع قائلة إنها ضحية مافيا قضائية، ونفت جميع التهم الموجهة لها.

وفي الأرجنتين، عادة ما يصدر القضاة في مثل هذه القضايا الأحكام أولاً قبل أن يشرحوا لاحقًا كيف توصلوا إلى قرارهم، وبعد ذلك، يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

احتجاجات في الأرجنتين

ويأتي ذلك تزامنًا مع الوقت الذي أغلق فيه المحتجون وسط العاصمة بوينس آيرس في وقت سابق اليوم، وساروا إلى مبنى المحكمة الفيدرالية بينما كانوا يقرعون الطبول ويصيحون.

الحكم بالسجن 6 سنوات على نائبة رئيس الأرجنتين بتهمة الاحتيال

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