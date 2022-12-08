الحل الأمثل لمنع انزلاق السيارات في الأودية

قال الخبير المناخي عبدالله المسند: إن وضع غرامات والتحذير من الخروج وقت هطول الأمطار وجريان السيول، قد تقللان من نسبة حوادث السيارات ولكن لن تمنع وقوعها.

ونشر المسند عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، فيديو لجريان السيول التي تسببت في انزلاق أحد السيارات ولم يتمكن أحد من المواطنين اللحاق بها أو إنقاذها، لافتًا إلى أنه لا يمكن وضع دوريات عند كل وادٍ.

الحل

واقترح المسند وضع سياج عند الطرق التي يعبر من فوقها الأودية؛ وذلك لمنع السيارات المتهورة من الانزلاق باتجاه جريان الوادي، معتبرة تلك الطريقة أوفر وأكثر فعالية.