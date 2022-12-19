الحنيني والمطازيز من أبرز الأكلات الشتوية بالمملكة

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مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة على معظم مدن المملكة، يعكف المواطنون على التفنن بالأكلات الشعبية والحصول على الدفء منها ليجعل للشتاء مذاق خاص بالمملكة.
فيديو | "الأكلات الشتوية" دفء في الأجواء الباردة وعودة للذكريات القديمة#الإخبارية pic.twitter.com/3b9oiRJAvo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2022
وخلال جولة قامت بها “الإخبارية” من داخل المطبخ السعودي، قالت لولوة الرقيعي (معدة أطباق شعبية)، إن من أشهر الأكلات الشعبية الجنيني والجريش والمطازيز.
يمتاز المطبخ السعودي بتعدد أطباقه ويضفي هوية خاصة بطريقة إعداد وصفاته ما جعله من أميز المطابخ عن غيرها.
وتشتهر الأكلات الشتوية بالمملكة بمكونات خاصة ، إذ تحتوي على مكونات غنية بالطاقة لإمداد الجسم بالدفء، فالكل يبدع في الأطباق التي يقدمها.