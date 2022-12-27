الخارجية الروسية: أمريكا هددت باغتيال بوتين

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أمريكا هددت بشكل مباشر بقتل فلاديمير بوتين، مفسرًا أن تصريحات مسؤولين أمريكيين من البنتاغون بشأن توجيه ضربة قطع الرأس إلى الكرملين، هي تهديد لا لبس فيه بتصفية الرئيس الروسي.
وأضاف في حوار مع وكالة تاس الروسية أن واشنطن تخطت الحدود بعد أن هدد بعض المسؤولين من البنتاغون بتوجيه ضربة قطع الرأس إلى الكرملين، متابعًا: يبدو أنهم تخلوا تمامًا عن اللباقة، في الواقع، نحن نتحدث عن تهديد بالتصفية الجسدية لرئيس الدولة الروسية.
وحذر إذا قام شخص ما برعاية مثل هذه الأفكار فعليه أن يفكر مليًا في العواقب المحتملة لمثل هذه الخطط.
وقال لافروف أيضًا إن هناك تصريحات من مسؤولين غربيين تشير إلى اقتراب مواجهة نووية، مضيفًا: أعلنت ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، خلال المناظرة التي سبقت الانتخابات، أنها مستعدة تمامًا لإصدار أمر بتوجيه ضربة نووية.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى الاستفزازات التي يرتكبها نظام كييف، قائلًا: ناهيك عن الاستفزازات الخارجة عن المنطق لنظام كييف، فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، وصل به الأمر إلى مطالبة دول الناتو بتوجيه ضربات نووية وقائية إلى روسيا فإن هذا أيضًا يتجاوز حدود ما هو مقبول.
وقال لافروف إن أمريكا وحلفاءها في الناتو إلى جانب أوكرانيا يريدون هزيمة روسيا في ساحة المعركة من أجل تدميرها.