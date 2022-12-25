الخارجية تعرب عن أسفها لوفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بانفجار ناقلة غاز بجنوب أفريقيا

أعربت وزارة الخارجية، عن أسفها لوفاة واصابة عددٍ من الأشخاص جرّاء حادث انفجار ناقلة غاز في مدينة جوهانسبرج بجمهورية جنوب أفريقيا.

وقدمت الوزارة تعازيها لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.