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لا يمكن الفصل بينهما

الخبرة أم الشهادة الجامعية.. أيهما أكثر أهمية في السوق السعودي؟

2022-12-28 الساعة 10:00
الخبرة أم الشهادة الجامعية.. أيهما أكثر أهمية في السوق السعودي؟
المواطن - فريق التحرير

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تحدث المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز الهباش، عن أيهما أكثر أهمية في السوق السعودي، الشهادة الجامعية للعاملين أم الخبرة.

وقال المهباش، في مداخلة بقناة “SBC”، إنه لا يمكن تقييم أيهما أفضل الشهادة الجامعية، أم الخبرة، مشيرًا إلى أن كلاًّ منهما لهما دور ولا يمكن الفصل بينهما.

الخبرة

ولفت المهباش، إلى إنه في حال تمكن الشخص من الجمع بين الشهادة الجامعية والخبرة فمن المفترض أن يكون دخله عالي تلقائيًا ، فإذا كان الشخص يملك خبرة فقط بلا شهادة، سوف يعتمد على حسب الوظيفة، لكن في الغالب له سقف لدخله.

الشهادة

أما الشخص الذي يملك شهادة دون خبرة، فهو عنده علم أكاديمي، ولكن لا يملك علم على الأرض وهذا هو الفرق ومن ثم لا يمكن الفصل بينهما أو القول بأن أحدهما أعلى من الثاني.

 

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