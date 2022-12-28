الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف في 4 مدن

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف تقنية وصحية وطبية بعدة مدن بالمملكة، في (الظهران، جدة، شرورة، نجران)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مبرمج حاسب آلي.

– مهندس شبكات.

– مبرمج نظم معلومات المختبر.

– أخصائي أمن معلومات.

– طبيب استشاري مسالك بولية.

– طبيب نائب طب أطفال.

– فني مراقب وبائيات.

– فني عمليات جراحية.

– فني تمريض.

– فني تمريض (سحب دم).

.. وأخرى.

أماكن العمل:

1- مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

2- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

3- مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

4- مستشفى القوات المسلحة بنجران.

التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– نظم المعلومات الإدارية.

– أمن المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– تخصصات صحية وطبية.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا