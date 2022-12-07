الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 30 وظيفة في 4 مدن

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 30 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، في (جدة، تبوك، الخرج، شرورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.