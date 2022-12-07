الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 30 وظيفة في 4 مدن

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 30 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، في (جدة، تبوك، الخرج، شرورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– فني رعاية مرضى.
– صيدلي.
– أخصائي أشعة.
– فني صحة عامة.
– فني تمريض.
– مدير التمريض.
– نائب طوارئ.
.. وأخرى.
1- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
2- إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
3- مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.
4- مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
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