الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 28 وظيفة في 3 مدن

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 28 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، في (الرياض، جازان، الجبيل)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.