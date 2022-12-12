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لحملة الدبلوم فأعلى

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 28 وظيفة في 3 مدن

2022-12-12 الساعة 11:27
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 28 وظيفة في 3 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 28 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، في (الرياض، جازان، الجبيل)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– فني سكرتارية طبية.
– فني تمريض.
– فني تعقيم .
– ممرض قانوني.
– فني إحصاء طبي (وظيفتان).
– صيدلي سريري (4 وظائف).
– فني تجبير (وظيفتان).
– فني تخطيط قلب (وظيفتان).
– فني سحب دم (3 وظائف).
– فني سمعيات.
– فني علاج تنفسي.
– فني عمليات (3 وظائف).
– فني مكافحة عدوى.
– مساعد طبيب أسنان (3 وظائف).
– طبيب أخصائي – الجراحة العامة.
– طبيب أخصائي – شعبة جراحة الأوعية الدموية.
.. وأخرى.

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أماكن العمل:

1- مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
2- مستشفى القوات المسلحة بجازان.
3- مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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