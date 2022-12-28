الخضيري: فيديو التفاحة المملوءة بالبكتيريا مفبرك

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أوضح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن الفيديو المتداول لفحص قطع تفاح تحت المجهر وإظهار ما تحتويه من بكتيريا مفبرك ومبالغ فيه.
وأكد الخضيري على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن مزاعم الفاكهة مملوءة بالبكتيريا غير صحيحة، مشيرًا إلى أن هناك من يسعى للضحك على العقول التي لا تعرف الحقائق العلمية عن طبيعة الميكروبات وأماكنها، وما ظهر بالفيديو من قص ولصق ودمج لمقاطع محاولة لكسب المشاهدات العالية من وراء انتشار المقطع.
ولفت الخضيري إلى أن المقطع مأخوذ من نمو بكتيري لعفن أو فاكهة متعفنة جدًا، نافيًا أن يحدث ذلك في الفاكهة السليمة، وغير ذلك مبالغة وتهويل من بعض المرجفين والموسوسين.