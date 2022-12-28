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لا يحدث ذلك في الفاكهة السليمة

الخضيري: فيديو التفاحة المملوءة بالبكتيريا مفبرك

2022-12-28 الساعة 10:32
الخضيري: فيديو التفاحة المملوءة بالبكتيريا مفبرك
المواطن - فريق التحرير

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أوضح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن الفيديو المتداول لفحص قطع تفاح تحت المجهر وإظهار ما تحتويه من بكتيريا مفبرك ومبالغ فيه.

محاولة لكسب المشاهدات

وأكد الخضيري على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن مزاعم الفاكهة مملوءة بالبكتيريا غير صحيحة، مشيرًا إلى أن هناك من يسعى للضحك على العقول التي لا تعرف الحقائق العلمية عن طبيعة الميكروبات وأماكنها، وما ظهر بالفيديو من قص ولصق ودمج لمقاطع محاولة لكسب المشاهدات العالية من وراء انتشار المقطع.

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مبالغة وتهويل

ولفت الخضيري إلى أن المقطع مأخوذ من نمو بكتيري لعفن أو فاكهة متعفنة جدًا، نافيًا أن يحدث ذلك في الفاكهة السليمة، وغير ذلك مبالغة وتهويل من بعض المرجفين والموسوسين.

 

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