الخضيري يوضح العلاقة بين التدخين وزيادة القلق والضغوط النفسية

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صحح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، بعض المفاهيم الخاطئة بشأن اعتقاد البعض أن التدخين يخفّف ضغوط العمل والقلق والتوتر.
وأوضح الخضيري عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن الدراسات أثبتت أن التدخين هو نفسه عامل من عوامل زيادة القلق والتوتر وزيادة الضغوط النفسية.
وأشار الخضيري إلى أن التدخين يؤدي إلى تغيير فسيولوجيا الجسم ليزيد القلق والتوتر، وذلك بسبب نقص مستوى النيكوتين بالدم ليطلب الجسم المزيد ومن ثم يزداد القلق والتوتر.