الخطوط السعودية: لا تخفيض للطلاب على الرحلات الداخلية

أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية
كشفت الخطوط السعودية، أنه لا يوجد تخفيض للطلاب على متن رحلاتها الجوية ومنها الطيران الداخلي.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال ورد لها على حسابها بموقع “تويتر”، بشأن “هل يتم قبول تخفيض الطيران الداخلي للطلاب؟”.
وأوضحت الخطوط الجوية السعودية أنه لا يوجد تخفيض للطلاب على متن رحلاتها، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على أسعار مميزة عند الحجز المبكر .
يذكر أن الخطوط السعودية حصلت في وقت سابق، على جائزة المرشح الأعلى تقييمًا في فئة مبادرات الاستدامة ضمن جوائز الأعمال للطيران 2022.
وأشارت الخطوط السعودية إلى أن حصولها على هذه الجائزة هي تأكيد على دورها الهام في التحليق نحو مستقبل أخضر.