الخطوط السعودية: لا تخفيض للطلاب على الرحلات الداخلية

كشفت الخطوط السعودية، أنه لا يوجد تخفيض للطلاب على متن رحلاتها الجوية ومنها الطيران الداخلي.

جاء ذلك خلال ردها على سؤال ورد لها على حسابها بموقع “تويتر”، بشأن “هل يتم قبول تخفيض الطيران الداخلي للطلاب؟”.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية أنه لا يوجد تخفيض للطلاب على متن رحلاتها، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على أسعار مميزة عند الحجز المبكر .

المرشح الأعلى تقييمًا

يذكر أن الخطوط السعودية حصلت في وقت سابق، على جائزة المرشح الأعلى تقييمًا في فئة مبادرات الاستدامة ضمن جوائز الأعمال للطيران 2022.

وأشارت الخطوط السعودية إلى أن حصولها على هذه الجائزة هي تأكيد على دورها الهام في التحليق نحو مستقبل أخضر.